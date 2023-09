Cristina Ferreira será a próxima convidada do “Conta-me”

No próximo sábado, dia 9, mais um episódio do “Conta-me” vai para o “ar”. Cristina Ferreira será entrevistada por Maria Cerqueira Gomes.

No próximo sábado, dia 9 de setembro, um novo episódio do “Conta-me” será transmitido. A convidada? A diretora de entretenimento e ficção da TVI, Cristina Ferreira.

A apresentadora será entrevistada por Maria Cerqueira Gomes e a novidade foi partilhada por Cristina Ferreira. “‘Podes perguntar tudo o que tu quiseres’, disse à Maria Cerqueira Gomes quando entrei em estúdio. ‘Tenho muitas curiosidades’, respondeu-me”, começou por escrever a comunicadora numa publicação das redes sociais.

“No dia em que faço 46 anos converso com a Maria sobre a mulher, a mãe, a profissional que celebra também 20 anos de televisão. Isto um dia antes de estrear o ‘Big Brother’”, completou.

Cristina Ferreira será novamente a apresentadora do “Big Brother”, que irá estrear no domingo, dia 10 de setembro. Flávio Furtado e Bruna Gomes serão os comentadores das galas. Mafalda Castro, Marta Cardoso e Alice Alves serão as apresentadoras dos formatos diários.