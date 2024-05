Cristina Ferreira sobre Francisco Monteiro: “Tem sido prejudicado por ser meu cunhado”

Francisco Monteiro esteve esta quinta-feira, 30 de maio, no matutino “Dois às 10” e foi surpreendido por algumas palavras de Cristina Ferreira.

O vencedor da edição de 2023 do “Big Brother” esteve no “Dois às 10”, matutino de Cláudio Ramos e Cristina Ferreira, para apresentar o novo livro autobiográfico.

No fim da conversa, a apresentadora, que namora com o irmão do convidado, João Monteiro, deixou uma mensagem especial. “Há muita gente que de forma ignorante gosta de olhar para o sucesso dos outros como se eles tivessem sido alvo de alguma ajuda e têm-no feito algumas vezes dizendo que ele chega onde chega porque é meu cunhado”, disse.

“Deixem-me dizer-vos que eu acho que ele só tem sido prejudicado pelo facto de o ser e tenho muito pena que isso aconteça. Tento pôr-me de parte porque acho que ele merece que o seu percurso seja feito daquilo que ele é. Acho mesmo que é um vencedor”, acrescentou.

Cristina Ferreira, que no próximo dia 11 de junho vai apresentar a obra de Francisco Monteiro, afirmou ainda: “És meu concorrente, és meu cunhado e quero muito que sejas feliz. Faço-o por ele porque gosto, como faria por outra pessoa de quem gostaria muito. Tenho a sorte agora dele ser da minha família”.