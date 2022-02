Cristina Ferreira surge com o cinto ao contrário

A diretora de Ficção e Entretenimento da TVI usou um “look” elegante esta terça-feira, mas surgiu com o cinto ao contrário.

Num dia com vários afazeres, Cristina Ferreira vestiu-se a rigor. A apresentadora partilhou nas redes sociais uma fotografia na qual revelou o visual escolhido – uma t-shirt e um blazer preto, com uma saia nude, uns sapatos de salto alto com estampa animal e ainda um cinto para complementar.

No entanto, um detalhe inusitado saltou à vista dos internautas, que rapidamente a alertaram na caixa de comentários na publicação no Instagram.

“O cinto ao contrário”, referiu uma utilizadora. “O problema não é o cinto estar ao contrário, para mim o problema é estar por fora do casaco, mas eu não percebo nada disto”, gracejou outro.

“Verdade. Era para ver quem descobria”, brincou ainda Cristina Ferreira.