Cristina Ferreira toma banho vestida no mar

A apresentadora tomou banho com roupa no mar pela primeira vez e destacou o momento nas redes sociais com uma fotografia.

Depois de, na sexta-feira, ter sido anunciado a saída da SIC e o regresso à TVI, Cristina Ferreira revelou que passeou pela praia da Ericeira para repor energias, este sábado, como já é habitual. No entanto, aventurou-se e estreou-se a tomar banho vestida no mar.

Nunca tinha tomado um banho vestida. Foi ontem. No meu mar de sempre. Tantas vezes já me acalmou. Respondeu”, escreveu a comunicadora na legenda da fotografia publicada no Instagram.

De recordar que várias figuras públicas já reagiram ao regresso de Cristina Ferreira para a TVI, como Manuel Luís Goucha, Cláudio Ramos e Pedro Teixeira.