Cristina Ferreira usa dois “looks” na noite do “Dança com as Estrelas”

Cristina Ferreira usou dois “looks” na noite deste sábado do “Dança com as Estrelas” e surpreendeu o público.

Sempre que há um programa, seja um “Big Brother” ou um “Dança com as Estrelas”, os “looks” de Cristina Ferreira dão que falar junto dos telespetadores, para o melhor e o pior, mas, desta vez, a apresentadora surpreendeu com dois visuais diferente no programa de sábado à noite, talvez para agradar a “gregos” e “troianos”.

A também diretora de ficção e entretenimento da TVI começou a gala com um conjunto preto, com chapéu, e terminou o “Dança com as Estrelas” com um vestido verde menos convencional.

“O segundo ‘look’ da noite. Sim, este vestido esteve o tempo todo debaixo das calças”, brincou Cristina Ferreira nas redes sociais.