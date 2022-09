Cristina Ferreira vai passar o fim de semana a Sevilha

Cristina Ferreira está a viajar de carro até Sevilha, em Espanha, com um grupo de amigos para festejar o aniversário de Tiago Froufe Costa.

A diretora de Entretenimento e Ficção da TVI mostrou-se a conduzir a viatura com os restantes companheiros de viagem em festa ao som do artista espanhol C. Tangana, que esteve no Super Bock Super Rock 2022, em Lisboa.

“A caminho de Sevilha para um fim de semana de celebração. Prenda de aniversário do Tiago que faz anos para a semana”, começou por contar.

“C.Tangana espera por nós. Mas tenho uma leve sensação que isto vai ser difícil”, acrescentou, em jeito de brincadeira.

Antes de ir passar o fim de semana fora de Portugal, a também apresentadora do “Big Brother 2022” recebeu uma carta aberta de uma especialista em comportamento humano sobre as mudanças que os fãs querem ver no “reality show”.

Recentemente, Cristina Ferreira entrou nos 45 anos com um novo visual e uma festa com vários famosos. A comunicadora adotou corte de cabelo de estilo “bob” cortado até ao nível do queixo.