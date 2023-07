Cristina Ferreira: “Vejo no meu filho a minha determinação”

Num momento raro de partilha, Cristina Ferreira conta que Tiago tem o “melhor da mãe e do pai”, já quer ir a festas, mas as férias “vão ser com a mãezinha”.

Cristina Ferreira abriu uma exceção e falou sobre o filho, Tiago, de 15 anos, um adolescente que vai entrar para o 10º ano e que a diretora de Ficção e Entretenimento da TVI protege a todo o custo dos “holofotes da fama”. Em declarações à N-TV, a comunicadora destacou a personalidade do jovem, de como sai à mãe e ao pai e, até, contou que não vai sair “debaixo da sua asa” nas férias deste verão.

“Devo ir ao Alentejo e o resto ainda não está definido. O meu filho vai comigo e é se quer!”, começa por brincar a apresentadora. “Vou aproveitar para estar com o Tiago, até porque terminou há pouco tempo a escola e os exames”, nota, à margem da recente festa de verão da TVI, em Lisboa.

O adolescente, como qualquer rapaz ou rapariga na sua idade, já quer sair, mas sempre sob o olhar atento da mãe. “Ele já começa a querer a ir a uma festinha, a ir com os amigos para a praia durante a semana, mas ainda tem de ir com a mãezinha – e a ver se quando for mais velho vai também com a mãezinha, porque eu também vou com os meus pais e já tenho 45 anos. Se uma mãe não controlar um filho de 15 anos muito mal está!”.

Cristina Ferreira garante que não influencia Tiago “em nada”. “Ele já tem que decidir a área que vai escolher agora no 10º ano e dou-lhe a liberdade total. Ele é que tem de escolher, ele fez aqueles testes psicotécnicos como todos nós fizemos na escola, surgiram duas áreas para as quais ele estava vocacionado, já decidiu escolher uma, portanto está tudo certo”.

E os conselhos da mãe? “Ele sai a mim, é capaz de perguntar, mas as decisões são tomadas por ele; eu também tomei as minhas sem que os meus pais interferissem, nomeadamente quando mudei de escola e fui para zona diferente”.

“Não tenho passeado”

Em comum os dois têm vários aspetos, conta a comunicadora. “Vejo um bocadinho nele a minha determinação. Por acaso, acho que o meu filho está muito bem misturado entre mãe e pai e isso deixa-me orgulhosa, porque ele foi buscar o bom de um e de outro – e também o mau -, é teimoso, como eu, é calado, partilha pouco, gosta pouco de ligar à mãe quando não está comigo… eu fazia o mesmo com a minha mãe, está tudo bem, tudo tranquilo, acho muita graça ao facto de se repetirem padrões dos pais nos filhos”, remata sobre o tema.

Nas últimas semanas, Cristina Ferreira andou pela Madeira e por Espanha, mas assegura que foi em trabalho. “Eu, viajar? Gostava que a Imprensa noticiasse que é trabalhar. Não tenho passeado, tenho trabalhado muito e, por acaso, tenho tido algumas reuniões fora. Estivemos com os Emmy na Madeira, por exemplo. Sei é aproveitar o fato de viajar em trabalho para depois aproveitar, porque nós não trabalhamos 24 horas quando estamos fora, também jantamos e fazemos o que temos a fazer quando estamos fora do nosso horário de trabalho”.

De regresso ao BB

Sobre o look com transparências que levou à festa da TVI e que tanto deu que falar, Cristina Ferreira justifica a escolha. “Era um look que já tinha em casa há algum tempo, estava na dúvida se o trazia ou não, tinha um mais clássico do que este e achei que festa de verão serve para arrojarmos um bocadinho e decidi trazê-lo. Encomendei-o a uma marca brasileira que eu não conhecia e descobri na Internet. Decidi vir assim”.

No capítulo profissional segue-se, em setembro, a apresentação do novo “Big Brother”. “Será um programa dentro do que é o formato, com algumas inovações. Está com uma força inacreditável no mundo inteiro, a maior parte dos países voltaram a produzi-lo e, inclusivamente, Espanha já não fazia há algum tempo, vai voltar com o ‘Big Brother’. Estamos todos a tentar ver o que se pode fazer de inovação, sendo que é um ‘BB’ comum em que a novela da vida real se passa dentro de uma casa e em que os concorrentes são, eles sim, os grandes protagonistas e tudo depende deles”, diz, à despedida.