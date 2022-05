Cristina Ferreira viaja com Bernardo Sousa até à Madeira

Cristina Ferreira viajou, esta sexta-feira, 6 de maio, até ao Funchal, na ilha da Madeira. A diretora de Entretenimento e Ficção da TVI contou com a companhia de Bernardo Sousa.

A também apresentadora começou por fazer suspense sobre o local para onde iria viajar na companhia do grande vencedor da edição mais recente do “Big Brother Famosos”, emitido pela TVI.

“A caminho da…”, escreveu antes de embarcar no avião.

Mais tarde, nas redes sociais, depois de ter aterrado no aeroporto, a também apresentadora do “Big Brother – Desafio Final” fez questão de partilhar com os seguidores a localização de um hotel do Funchal.