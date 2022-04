Cristina Ferreira viaja para fora de Lisboa

Cristina Ferreira fez as malas e aproveitou para viajar para fora de Lisboa. A apresentadora não revelou o destino, apenas avisou que estava de viagem.

Depois de ter revelado no Instagram que o novo programa estreia na TVI a 29 de março, a diretora de Entretenimento e Ficção da estação privada aproveitou o fim de semana para sair de Lisboa.

No InstaStories, ferramenta da rede social Instagram, a apresentadora, de 43 anos, mostrou uma fotografia do interior avião após ter partilhar uma imagem em que escreveu: “Ir”.

Enquanto não estreia o novo programa “Cristina Comvida” na TVI, o público pode acompanhar o trabalho de Cristina Ferreira com a condução do concurso musical “All Together Now”.

O formato dos domingos à noite da TVI, que ficou conhecido por ter 100 jurados, está numa primeira fase em que são apurados os semifinalistas. Até ao momento, estão quatro concorrentes garantidos para a semifinal.