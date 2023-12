Cristina Ferreira viaja para a Áustria com a família

Cristina Ferreira viajou para Salzburgo, na Áustria, com a família. A apresentadora mostrou-se radiante com a neve.

Cristina Ferreira está na Áustria. Em Salzburgo, a apresentadora da TVI mostrou-se encantada com a neve, nestas férias em família.

“Viagem das avós. A tradição a cumprir-se neste Natal. Desde que o meu filho tem dois anos que fazemos esta viagem. Eu, ele e as duas avós”, começou por lembrar a comunicadora nas redes sociais.

“Começou por andar ao colo e agora está maior que elas. É sempre a viagem mais bonita do ano. Porque nada apagará estas memórias que vivem em conjunto. Às vezes fico só a observar. A conversa das duas, o espanto, as brincadeiras com o neto, o amor que os une”.

“Devo às duas a ajuda que me deram nestes 15 anos”, notou Cristina Ferreira.

Em Salzburgo, a comunicadora encontrou um local especial: “Aqui foram gravadas muitas das cenas do filme ‘Música no Coração’. As flores dão lugar à neve nesta altura do ano”.

“Estão 5 graus negativos. Cheira a canela e gengibre nas ruas. As cúpulas verdes destacam-se no céu. Os Alpes intensificam a paisagem. Tal como o som dos sinos. Eles bebem vinho quente às 10 da manhã. Eu bebi um chocolate quente. Agora sigo viagem. Vou mudar de país”, descreveu a apresentadora.