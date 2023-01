Cristina Ferreira viaja para o Brasil depois de preparar 30 anos da TVI

Cristina Ferreira reuniu-se com o patrão da TVI, Mário Ferreira, faltou a dois eventos da estação e já está de férias no Brasil.

A celebração, na passada sexta-feira, de dois anos do programa “Esta Manhã” e a apresentação do “Vai ou Racha” – curiosamente no mesmo hotel de Belém -, ficaram marcadas pela ausência de Cristina Ferreira.

Em seu lugar esteve o subdiretor João Patrício porque, a essa hora, a diretora de ficção e entretenimento preparava os conteúdos dos 30 anos da TVI com o patrão da Media Capital Mário Ferreira.

Mais tarde, a comunicadora acabou por viajar para o Brasil e já publicou as primeiras imagens.

“O melhor da vida são as pessoas. No avião vim com a hospedeira com melhor energia de sempre. Pediu-me uma foto, disse que nunca o tinha feito em 31 anos de trabalho”, referiu nas redes sociais.

“A seguir veio o Lucas, 20 anos, nunca saiu do Brasil, gostava de ser engenheiro mecânico, talvez em Portugal, ou na América”, acrescentou.

“A Patrícia e o Cris receberam-nos em ‘casa’. Começaram de novo há dois anos. Há música no ar. E uma certeza absoluta: a única coisa a que tens de ser fiel é a ti própria”, garantiu Cristina Ferreira do outro lado do Atlântico.