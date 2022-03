Cristina Ferreira recebe “visita especial” antes do programa “Goucha” (TVI)

Cristina Ferreira recebeu, esta quarta-feira, 9 de março, uma “visita especial” antes de arrancar com mais uma emissão do programa das tardes da TVI “Goucha”.

A diretora de Entretenimento e Ficção preparava-se para dar início à emissão do formato quando recebeu a visita do ator e amigo Pedro Teixeira, tal como demonstrou no Instagram.

“Antes do programa uma visita especial. O meu Teixeirinha”, escreveu a também apresentadora, de 44 anos, adiantando que iria entrevistar, de seguida, o jornalista Pedro Mourinho no formato “Goucha”.

Pedro Teixeira reagiu à publicação com o emoji de um coração.

A amizade entre o ator e a apresentadora é conhecida pelo público. Lembre-se que os dois já conduziram, em conjunto, programas como “Apanha Se Puderes” e “Dança com as Estrelas”, ambos na TVI.