Cristina Ferreira visita Mónaco pela primeira vez: “O importante é sonhar”

Cristina Ferreira visitou o Mónaco pela primeira vez depois de se despedir de Cannes, em França, onde esteve a analisar conteúdos. A diretora de Entretenimento e Ficção da TVI ficou rendida.

A também apresentadora do programa “Cristina ComVida” (TVI) fez questão de visitar o Mónaco antes de deixar o Sul de França, tal como demonstrou no perfil de Instagram.

“Aproveitámos o fim do dia e fomos até ao Mónaco. É inacreditável de bonito. Limpo”, começou por escrever.

“No caminho íamos a falar de encontrarmos as princesas. E não é que vimos a Carolina e a Charlotte. Ele há coisas. Voltarei de dia. Que na vida o importante é sonhar!” rematou Cristina Ferreira.

A diretora esteve em Cannes na maior feira de conteúdos do Mundo com João Patrício, diretor-adjunto de Programas, e Gabriela Sobral, diretora da produtora Plural, com quem a TVI realiza várias novelas.