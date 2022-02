Cristina Ferreira feliz com a vitória do “Big Brother Famosos”

O “Big Brother Famosos” foi o programa mais visto desta terça-feira, 1 de fevereiro, segundo a TVI. Cristina Ferreira já parabenizou a estação privada.

O quarto canal começou o mês do seu aniversário com uma vitória na luta das audiências, com o “reality show” a ser o formato mais visto, registando mais de 1,5 milhões de espetadores.

No perfil de Instagram, a diretora de Entretenimento e Ficção deixou os parabéns à equipa do formato e ao canal.

“A TVI começa fevereiro a ganhar. O Big Brother famosos foi o programa mais visto do dia atingindo mais de 1,5 milhões de espectadores a uma terça-feira. Celebre connosco. A TVI está de parabéns”, escreveu a também apresentadora.

Durante a gala desta terça-feira, a comunicadora deu que falar nas redes sociais pela franja e o decote ousado. A apresentadora optou por um blazer preto com um decote bastante acentuado, com franjas prateadas na cintura, que conjugou com umas calças em preto.

A comunicadora partilhou o figurino nas suas redes sociais e a caixa de comentários encheu-se de elogios.