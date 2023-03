Cristina Ferreira viu Robbie Williams na Altice Arena: “Desafiador de todas as regras”

Robbie Williams deu nesta segunda-feira à noite um concerto na Altice Arena, em Lisboa, e Cristina Ferreira esteve entre os milhares de fãs.

Desde que assumiu que estava na hora de se divertir – o que fez, recentemente, em Madrid –, que Cristina Ferreira não perde uma oportunidade para sair de casa e foi assim nesta segunda-feira onde, na Altice Arena, em Lisboa, assistiu ao regresso do cantor britânico Robbie Williams a Portugal.

“Cheguei agora do concerto do @robbiewilliams no @alticearena, um surpreendente entertainer, desafiador de todas as regras. Adorei”, resumiu nas redes sociais.

“Foi a primeira vez que voltei ao Altice depois do dia 14 de janeiro. Senti o friozinho na barriga que me remeteu a um dos dias mais importantes da minha vida”, referiu, ao lembrar o evento “Cristina Talks”.

“Agora que cheguei a casa, uma senhora lembrou-me, através de mensagem, que a feira da Malveira faz esta semana 240 anos, no mesmo largo que hoje tem o meu nome. Sim, a vida é f*cking amazing Robbie”, rematou a diretora de Ficção e Entretenimento da TVI, ao pegar num dos “chavões” do cantor inglês.