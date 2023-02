Cristina Ferreira volta a juntar-se a Cláudio Ramos: “Rezem”

Cristina Ferreira vai voltar a juntar-se a Cláudio Ramos para conduzir uma emissão especial do programa “Dois às 10”, nas manhãs da TVI.

A emissão da próxima segunda-feira do matutino vai correr de forma diferente. É que a diretora de Entretenimento e Ficção da TVI vai assumir a condução do formato ao lado de Cláudio Ramos.

“É o chamado nem vou dormir. Depois da estreia do ‘Triângulo’, no próximo domingo, vou estar com o Cláudio a abrir-lhe a porta das manhãs”, contou.

“Uma vez vizinho, vizinho para sempre. Rezem, porque se espera sempre o melhor com os dois juntos. E há um prémio especial. Mas não digam a ninguém”, acrescentou a também apresentadora.

Esta não é a primeira vez que a dupla de apresentadores se junta numa emissão em direto na antena. A comunicadora e Cláudio Ramos estiveram juntos n’”O Programa da Cristina”, emitido pela SIC, entre janeiro de 2019 e julho de 2020.