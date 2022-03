Cristina Ferreira esclarece alegada zanga com Joana Barrios

Cristina Ferreira esclareceu publicamente a alegada zanga com Joana Barrios depois do concurso de culinária para ver quem fazia a melhor torta no matutino.

N’”O Programa da Cristina”, transmitido pela SIC na semana passada, a apresentadora e convidada deram que falar entre os seguidores. Isto porque terá ficado um mal-estar entre as duas devido a um concurso de tortas.

Sem quaisquer rodeios, a comunicadora abordou o assunto durante no programa desta terça-feira. “As pessoas acharam que estávamos mesmo zangadas”, afirmou, referindo que tudo não passou de uma brincadeira.

Joana Barrios voltou, esta manhã, a aparecer no formato televisivo do terceiro canal para fazer uma receita de arroz com peixe, mostrando que está tudo bem entre as duas colegas de trabalho.

Recorde-se que a chef surge regularmente n’”O Programa da Cristina” para apresentar receitas de culinária.

