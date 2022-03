Cristina já tem nova “vizinha”… até quando?

No primeiro programa sem Cláudio Ramos, que se transferiu para a SIC, foi a Chef Joana Barrios a assumir o papel de “vizinha”.

Uma manhã diferente. Cristina Ferreira entrou hoje em estúdio, leia se a sua casa, sem a habitual companhia de Cláudio Ramos, que ontem se despediu dos telespectadores no programa do social da SIC “Passadeira Vermelha”.

Mas a comunicadora não se atrapalhou. Ao lado de Joana Barrios, que faz os cozinhados do formato, a loira da Malveira conduziu o programa como se nada tivesse acontecido.

Houve, apenas, duas indiretas para a ausência de Cláudio. Primeiro, Joana Barrios afirmou que “a partir de agora vão sobrar mais bananas na cozinha” e a segunda quando, em conversa com o médico de serviço, a apresentadora queixou-se de um barulho no coração e perguntou se seria “amor ou saudades”, sem, contudo, referir o nome do apresentador.

No final do programa, Cristina Ferreira afirmou: “Não se fazem despedidas neste espaço porque há pessoas que lhe vão sempre chamar casa!”

Entretanto, esta manhã os valores que o comunicador alentejano vai ganhar na TVI dividem a Imprensa. Seguindo-nos números divulgados, Cláudio Ramos, que se sentir mal pago na SIC, vai ganhar entre 12 e 25 mil euros em Queluz de Baixo.

No entanto, segundo o que a N-TV apurou durante a madrugada, esses valores podem chegar aos 30 mil euros mensais, mediante o cumprimento dos objetivos estipulados com o diretor de Programas da TVI, Nuno Santos.

Além do “Big Brother 2020”, Cláudio Ramos terá outros projetos de apresentação no quarto canal.

