Cristina revela mensagem de Maria Botelho Moniz: “Patroa, estás preparada para ficar aí até 2037?”

Maria Botelho Moniz foi mãe pela primeira vez neste fim de semana. Cristina Ferreira revelou a mensagem da apresentadora após o nascimento do filho.

No final do dia deste domingo, dia 19 de novembro, foi anunciado o nascimento do filho de Maria Botelho Moniz e Pedro Bianchi Prata. O casal deu as boas-vindas ao filho Vicente.

A boa-nova foi discutida na manhã desta segunda-feira, 20 de novembro, no programa “Dois às 10”. Cristina Ferreira e Cláudio Ramos mostraram-se felizes pela chegada do bebé de Maria, assim como os comentadores presentes no formato.

A diretora de entretenimento da TVI, durante a conversa, acabou por revelar uma mensagem de Maria Botelho Moniz após o nascimento do filho. “A Maria quando me manda a mensagem, tem muita graça, é a dizer assim: ‘Oh patroa, posso só saber se estás preparada para ficar aí até 2037?’. E eu assim: ‘já nasceu?’. E ela: ‘e agora, como é que se larga uma coisinha destas?’’ E, portanto, cá está ele, o Vicente, como ela diz ‘um chinesinho louro’, porque tem os traços do pai. A vida é sempre justa, eu acho”, concluiu Cristina Ferreira.