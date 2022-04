Cristina sobre Dolores Aveiro: “Fui das primeiras pessoas a falar com eles”

Cristina Ferreira admitiu que foi uma das primeiras pessoas a falar com a família Aveiro depois de Dolores ter sido internada no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, devido a um Acidente Vascular Cerebral.

A amizade que Cristina Ferreira e Dolores Aveiro nutrem uma pela outra é de conhecimento público. Por isso, quando o susto de saúde da mãe de Cristiano Ronaldo se soube a apresentadora foi uma das primeiras pessoas a entrar em contacto com a família.

No programa da manhã desta quinta-feira, a comunicadora falou sobre a situação. “[Queria] mandar um beijinho a toda a família e à dona Dolores e deixar aqui só uma explicação”, começou por esclarecer.

“Não me manifestei, nem me vou manifestar sobre o assunto porque me foi pedido pela própria família. Nesta altura de recolhimento em que eles estão a passar por uma fase menos feliz e está tudo a correr a bem, foi-me pedido – e eu fui das primeiras pessoas a falar com eles – que não divulgasse nada”, referiu.

Além de Cristina Ferreira, também Bárbara Guimarães enviou uma mensagem de apoio a Dolores Aveiro. “Força, Dolores, mãe e mulher coragem. Acredito que vai superar mais esta prova”,escreveu.

O estado de saúde da matriarca do clã foi, ao final da tarde desta terça-feira, atualizado pelo Serviço de Saúde da Madeira. A mãe do internacional português está de “prognóstico reservado”.

Cristiano Ronaldo encontra-se na Madeira a acompanhar a situação e já reagiu publicamente. O futebolista agradeceu por todas as mensagens enviadas e pediu privacidade neste momento.

