“Cristina Talks”: Cristina Ferreira brilha em Guimarães com saia de tule

Depois do sucesso das duas primeiras datas, Cristina Ferreira regressa às palestras “Cristina Talks”. Desta vez, Guimarães foi o sítio escolhido.

“Cristina Talks” começou no Pavilhão Multiusos de Gondomar, em outubro de 2022, com 3000 pessoas. Tendo em conta a procura elevada, a estrela da TVI marcou o Altice Arena, em Lisboa, para dia 14 de janeiro, onde contou com uma multidão de 10 mil pessoas.

O esforço para chegar a todos ainda não havia sido suficiente, então a equipa agendou mais duas datas, 20 de maio, no Pavilhão Multiusos de Guimarães, e 16 de setembro, no Altice Fórum Braga.

A apresentadora já está por terras nortenhas, em Guimarães, para conduzir a conferência que conta com 7000 lugares preenchidos: “Já em Guimarães. Amanhã é mais um dia bonito”, escreveu nas redes sociais esta sexta-feira, 19 de maio, dia que antecedeu o espetáculo.

Para a data, Cristina Ferreira elegeu um look arrojado que combina um corpete preto e uma saia de tule verde. Nos pés, optou por umas botas estilo militar.

Na caixa de comentários, os cibernautas elogiaram a escolha. “Maravilhosaaaa”, “Sempre bela e fantástica” e “Beleza de look, belo, magnífico, espetacular” são alguns dos exemplos.