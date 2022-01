Crómio deixa alerta para cuidados a ter na quarentena

Tiago Castro vestiu-se de Crómio, personagem que interpretou na série “Morangos com Açúcar” (TVI), para alertar os internautas sobre os cuidados a ter durante a quarentena.

O ator está de quarentena em casa e farto de ver as pessoas não seguirem as medidas de prevenção dadas pelo governo e pela Organização Mundial de Saúde para combater o Covid-19. Por isso, o intérprete decidiu fazer um vídeo que se tornou viral nas redes sociais.

Tiago Castro e a namorada estão em quarentena voluntária desde quinta-feira. “Todos sabemos que o mais importante neste momento é reduzir a taxa de propagação do vírus devido à sobrelotação dos hospitais. Não queremos chegar ao estado a que Itália chegou de caos absoluto. Estamos muito preocupados e todos os dias com a nossa família e amigos fazemos chegar a mensagem do quão importante é ficar em casa. Reduzir ao máximo as deslocações desnecessárias. Cada um no seu quadrado como diz a música. Eu e a minha namorada tal como milhões de portugueses estamos a fazer um enorme sacrifício, por todos. Neste momento também ficámos sem rendimentos, e não sabemos como será o futuro, mas sabemos que isto é o que tem de ser feito para o bem de todos”, disse, em exclusivo à N-TV.

Quando pensou em fazer este vídeo, Tiago Castro também pensou nas pessoas que estão em casa e precisam de descontrair. “Queríamos que este vídeo fosse impactante mas tivesse piada, porque nestes dias as pessoas que estão em casa também precisam de bons momentos”, adiantou.

“A reação tem sido extraordinária. Em 24h o vídeo já tem 70M visualizações e a mensagem está a passar. Muita gente está feliz de voltar a ver o Crómio. Muitos se lembram de que foi ele que descobriu a vacina para o vírus do Colégio da Barra, e muitos por piada pedem que o Crómio volte para descobrir a cura a vacina deste. Não sendo isso possível o mínimo que ele pode fazer é alertar e prevenir”, concluiu.

LEIA TAMBÉM: