“Crómio” dos “Morangos” orgulhoso da namorada: “Remexeu nas dores para ajudar os outros”

Um ator orgulhoso. Tiago Castro fez, publicamente, uma declaração de amor à namorada, que venceu o cancro e é uma inspiração para outras pessoas.

Os 16 anos de remissão do cancro da namorada, Marine Antunes, foi motivo de celebração para o ator Tiago Castro.

“Faz 16 anos que esta menina está em remissão. 16 anos com saúde. Ela podia ter passado um pano no passado, nunca mais falar dele, esquecer essa parte difícil, e viver feliz sem nada lhe ser cobrado”, começou por abordar o “Crómio” dos “Morangos com Açúcar” nas redes sociais.

“Ela escolheu usar o que viveu, para fazer bem a quem está a passar pelo mesmo. Ela escolheu remexer nas dores dela para ajudar outros. Esta generosidade está latente em todos os círculos da vida dela. Toda ela é amor, e a luz dela faz brilhar mais a minha. Amo-te tanto e tenho tanto orgulho em ti. Parabéns meu amor”, rematou Tiago Castro.

Recorde-se que o casal partilha em reuniões as experiências da sua vida com outras pessoas, com o intuito de inspirá-las.