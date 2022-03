Cuca Roseta celebra aniversário de casamento no paraíso das Maldivas

Cuca Roseta está nas Maldivas. No paraíso do Índico, a cantora celebrou mais um aniversário de casamento.

Dias felizes. Cuca Roseta e o marido, João Lapa, estão de férias nas Maldivas e comemoram, nesta quinta-feira, mais um ano juntos.

“3 de junho de 2017. E já lá vão quatro anos de casados. Parabéns meu amor”, escreveu a cantora, num texto dedicado ao preparador-físico.

As Maldivas, “pérola” do Oceano Índico, têm encantado Cuca Roseta, que tem partilhado várias fotos do paraíso nas redes sociais.

“Água do mar quente à porta de casa, peixes de tantas cores e espécies que só podem ter sido minuciosamente pintados por Deus, vento quente, pé descalço, o céu mais estrelado do mundo, o azul mais azul, o pôr do sol com as cores mais apaixonantes”, escreveu no perfil de Instagram.

“Se há um paraíso na terra é as Maldivas, tão perto do divino, de coração tão pleno e com tão pouco, a natureza. A pura Arte de Deus, a juntar à pura Arte também divina da minha estilista preferida de sempre, a talentosa Alexandra em @pedechumbo_oficial E pensar que às vezes precisamos de tanto para sermos felizes”, rematou a cantora.