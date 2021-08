Cuca Roseta partilha episódio emotivo no Hospital de Évora

Cuca Roseta partilhou, esta quinta-feira, 11 de fevereiro, um momento emotivo que aconteceu durante a sua visita ao Hospital de Évora, onde deu um concerto solidário.

A fadista, de 39 anos, deixou-se comover ao saber que as suas músicas servem para motivar, animar e alegrar os profissionais de saúde que estão na linha da frente a lutar contra a covid-19.

“Hoje no Hospital de Évora foi mais uma vez impossível de conter a emoção. É realmente incrível ouvir os testemunhos dos profissionais de saúde e do quanto esta música lhes traz ânimo, alegria e motivação, do quanto lhes chega como ‘alívio’ numa altura em que lutam incessantemente, com milhares e milhares de horas extras para salvar os nossos portugueses, coisa que muitas vezes não conseguem”, contou, no perfil de Instagram.

A artista confessou que foi uma das experiências mais bonitas da sua vida.

“Faz sentido assim, não é? Quando também sabemos pôr ao serviço o dom que Deus nos deu, numa fase em que realmente nos precisamos de unir e de nos ajudarmos uns aos outros. Que o dom tenha sempre esta vertente de acto de amor, pois é realmente gratificante. Faz sentido assim”, afirmou.