Cuca Roseta mostra sensualidade com duche na praia

Cuca Roseta fez uma publicação ousada e motivou o disparo dos “termómetros” nas redes sociais. A fadista mostrou-se a tomar um duche no Rio de Janeiro.

Foi com uma praia brasileira como pano de fundo que a intérprete partilhou as imagens ousadas que fizeram as delícias de vários fãs.

De biquíni e com um coco na mão, Cuca Roseta mostrou-se muito sensual ao partilhar imagens a tomar um duche. “Celebrar a vida”, escreveu a cantora em inglês.

Após a partilha de Cuca Roseta foram vários os internautas que se mostraram rendidos às imagens.

Recorde-se que antes de rumar ao Rio de Janeiro, Cuca Roseta passou uns dias de férias no Algarve: “Tanto que percorri esta costa divina e, por incrível que pareça, foi a primeira vez que pus um pezinho na praia da Carrapateira”, disse nas redes sociais.

“Quem tem uma adição pela natureza pura é mesmo por esta costa que vai satisfazer todas as suas alegrias. Que benção”, concluiu a artista.