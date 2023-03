Cuca Roseta partilha detalhes da festa de aniversário da filha

Cuca Roseta viu a sua filha, Benedita, completar mais uma no de vida esta semana. A fadista comemorou com uma festa de aniversário e nas redes sociais partilhou todos os detalhes.

Foi através da sua página oficial de Instagram que a cantora publicou alguns registos fotográficos da festa de aniversário da menina.

“Às 06:03 da manhã nasceu esta sereia corajosa e decidida, disse a médica ao ajudá-la a vir ao mundo”, começou por referir.

“Dia Mundial da Poesia, dia do Equinócio da primavera neste lindo equilíbrio da luz e da escuridão, do dia e da noite com a mesma duração, agora com o Sol mais próximo do Equador. Celebramos também o início do ano novo astrológico na Nova Era de Aquário e num dia de Lua Nova”, continuou.

“Todos os portais abertos, todas as bênçãos para os seus sete anos de vida que foram mágicos e inesquecíveis (…)”, disse ainda.