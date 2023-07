Cuca Roseta posa em biquíni ao estilo “Baywatch”

A fadista Cuca Roseta posou para a câmara em biquíni, ao estilo “Baywatch” (Marés Vivas) e é comparada a Pamela Anderson.

Cuca Roseta tem estado pela Madeira a aproveitar de uns dias de férias. A fadista está por Vila Baleira e tem mostrado detalhes da viagem nas redes sociais.

Houve uma imagem que chamou mais atenção dos seguidores. No Instagram, Cuca Roseta, de 41 anos, posou em biquíni com uma boia vermelha no estilo da série dos anos 90 “Baywatch” (Marés Vivas).

“Welcome to Baywatch. Our team is the elite of the elite” (Bem-vindo às Marés Vivas. A nossa equipa é a elite da elite), escreve na legenda da publicação.

A fotografia que partilhou nas redes sociais rendeu à fadista muitos elogios. E não só. Cuca Roseta acabou por ser comparada com Pamela Anderson, uma das protagonistas da série.

“Melhor que a Pamela Anderson”, “Pamela Anderson despedida!”, “Pamela Anderson, é você?” e “Que rica salva-vidas!” foram alguns dos comentários deixados na publicação da fadista.