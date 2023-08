Da casa de banho para o mundo: Rita Pereira brinca com a Inteligência Artificial

A Inteligência Artificial (IA) está a dominar a atualidade e as redes sociais. Milhares de pessoas já brincam com esta tecnologia e Rita Pereira não ficou para trás.

A Inteligência Artificial é um assunto amplamente debatido por todo o mundo. Era visto nos filmes há alguns anos, mas agora é uma realidade próxima. Essa tecnologia também já chegou às redes sociais e os utilizadores utilizam-na para brincar e fazer experiências.

Há a tendência de “ver o futuro”: como as pessoas ficariam grávidas, casadas ou com filhos. Várias celebridades aderiram à moda e mostraram imagens desses momentos.

Agora chegou a vez de Rita Pereira brincar com a IA. No Instagram, a atriz mostrou algumas fotografias geradas com a tecnologia, a partir de uma imagem no espelho, e fez uma reflexão sobre o assunto.

“Ainda estou meio em choque com o que tenho lido sobre a Inteligência Artificial. É inacreditável tudo o que se pode fazer”, começou por escrever na publicação.

“Com esta tecnologia, os computadores podem ser treinados para cumprir tarefas específicas ao processar grandes quantidades de dados e reconhecer padrões nesses dados. Se é positivo em várias indústrias? Claro que sim, mas se não for usada para o que é realmente importante, causa-me um certo receio do que aí pode vir. Ainda tenho muito para ler e instruir-me sobre este tema”, acrescentou.

“PS: Com uma simples foto na minha casa de banho, consegui ir à praia, à piscina, à floresta, ser a Barbie, ir ao deserto, estar num desfile LGBT, e sei lá mais o quê”, rematou em tom de brincadeira, aludindo às imagens que partilhou.