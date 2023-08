Dada como próxima de Bruno Cabrerizo, Cristina Ferreira encontra amigos para jantar

De volta ao trabalho, Cristina Ferreira encontrou os amigos que a acompanharam nas férias de Ibiza para um jantar. Apresentadora é dada como próxima de Bruno Cabrerizo.

Este verão foi em grande para Cristina Ferreira e, segundo a apresentadora, as “melhores férias da vida”. A diretora de Ficção e Entretenimento da TVI esteve nos Estados Unidos, a fazer a “Rota 66”, depois foi para Ibiza e, por fim, Vila Nova de Milfontes. Contudo, já está de volta ao trabalho.

Para matar as saudades que as férias já trazem, a apresentadora reencontrou-se com os amigos que foram os seus companheiros de viagem em Ibiza para um jantar, entre eles Bruno Cabrerizo, de quem é dada como muito próxima pela revista “TV Guia”, que titula, nesta sexta-feira, na capa, “Romance secreto”.

“Que noite bonita. Era só um jantar depois de Ibiza. Eu decidi guardar num álbum para cada um as memórias daqueles dias”, começou por dizer.

“Fomos ao bingo e ficámos na mesa da Isabel que vende bolas de Berlim na Caparica. Gastámos cinco euros cada um. Acabámos a noite a trocar mensagens com o rorré, o nosso marinheiro que é das pessoas mais bonitas que conheci nos últimos tempos. Vem a Lisboa um dia destes com a namorada”, confessou.

“Temos saudades. Não temos muita sorte ao jogo. Mas temos tanta no amor”, concluiu o texto.