Daisy Gonçalves, ex-companheira de Yannick Djálo, reage à separação

Após o anúncio da separação de Yannick Djálo, Daisy Gonçalves recorreu às redes sociais para se pronunciar sobre o assunto.

Yannick Djálo e Daisy Gonçalves separaram-se há dez meses, mas só agora a decisão do casal tornou-se pública, através de um comunicado feito pelo antigo futebolista.

A ex-companheira de Yannick já recorreu às redes sociais para se pronunciar sobre o término: “Sei que já sabem da notícia (e, honestamente, eu fui muito resistente em relação a um comunicado, para evitar esse tumulto de mensagens que estou a receber e porque achei desnecessário)”, escreveu.

“A vida é um ciclo, acontecem coisas boas e menos boas no nosso percurso. As boas fazem-nos sorrir e viver um conto de fadas, e as ruins tornam-nos mais fortes e mais sábios. E eu acredito que todas essas coisas são necessárias e só temos de aprender a encarar e não deixar que elas nos abalem”, acrescentou.

“Tudo acontece por um bom motivo e não temos controlo do futuro. Por isso com o coração pesado ou não, eu escolho tornar os meus dias mais bonitos ou menos feios, aceito o que não consigo controlar e adapto-me para proteger o meu coração, a minha cabeça, as minhas emoções e as decisões que preciso tomar em relação ao que não consigo controlar. Os dias cinzas também tem o seu lado bonito, obrigada pelo carinho”, rematou, relembrando que já passaram dez meses desde o fim e que “o tempo cura tudo”.