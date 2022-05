Dália Madruga afirma ter sido alvo de “roubo”: “Uma vergonha”

Dália Madruga expôs, esta quinta-feira, 5 de maio, um caso de “roubo” de que afirma ter sido alvo, através de uma plataforma de entrega de comida.

A apresentadora afirmou, no perfil de Instagram, ter feito uma encomenda no valor de 14 euros e viu serem cobrados mais 60 euros que o suposto. “Fizemos um pedido na aplicação […] no valor de 14 euros, a aplicação cobrou mais de 73 euros”, começou por explicar.

“Tenham atenção às fraudes da aplicação”, alertou, apresentando, de seguida, a resposta da plataforma.

“Os preços apresentados online são estabelecidos pelos comerciantes e não temos controlo sobre os mesmos. No entanto, tomámos nota da sua mensagem e partilharemos o seu feedback com os comerciantes”, dizia a mensagem.

“Hoje respondem assim. Uma vergonha […]. Isto tem um nome: roubo”, rematou.