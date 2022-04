Dália Madruga rendida à filha em data especial: “Está sempre a sorrir”

Dália Madruga mostrou-se rendida à filha mais nova, Alice. A influenciadora digital fez questão de celebrar publicamente o terceiro aniversário da menina.

A “influencer” está a viver um dia de festa esta sexta-feira com a festa de anos da sua filha mais nova. A “socialite” deixou um testemunho ternurento no perfil da rede social Instagram.

“Três anos! A minha menina doce, a que está sempre a sorrir. Ela que passa o dia com os animais ou no mundo dela em que inventa histórias de encantar, nunca deixa de se preocupar com os manos, tem um coração generoso e sei que ao crescer será uma pessoa especial. Hoje é o dia dela porque marca o dia que nasceu, mas todos os meus dias são dela e dos irmãos. Parabéns, minha filha!” escreveu.

Além da pequena Alice, Dália Madruga e Marco Bastinhas também são pais de Clarinha. Contudo, a influenciadora digital ainda é mãe de João, fruto de um relacionamento amoroso anterior.