Dalila Carmo está de férias no Egipto: “Eu adoro isto”

Dalila Carmo está de férias no Egipto e, ao longo da última semana, tem partilhado vários momentos com os seguidores.

Depois de ter visitado as pirâmides de Gizé, a atriz fez uma excursão: “As dunas, o pôr do sol no Nilo e as histórias do Mohamed na sua felucca…”, escreveu na legenda de uma das publicações.

Numa outra partilha, mostrou-se sorridente num balão de ar quente no meio do deserto: “Sobre a felicidade de voar novamente! Ahhh! Eu adoro isto”, disse.

Uma seguidora questionou se Dalila estava na Capadócia, local na Turquia conhecido pelas viagens de balão de ar quente, e atriz respondeu: “Nop! Esse foi em 2005”.

Muitos foram os cibernautas que recorreram à caixa de comentários para deixar mensagens de carinho. “Linda serenidade lindo o teu sorriso maravilha”, “Olhos tão lindos e meigos que num ápice só aproximam” e “Está linda maravilhosa foto top desejo bom dia e boas férias Deus abençoe sempre sua vida beijos”, são alguns dos exemplos.