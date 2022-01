Dalila Carmo explica o porquê de recusar convite para regressar à TVI

Dalila Carmo falou sobre a sua saída da estação de Queluz de Baixo e os motivos que a levaram a recusar o novo convite para regressar à ficção.

A atriz, de 47 anos, deu uma entrevista à publicação MAGG e abordou a perda do contrato de exclusividade com TVI e a recusa em regressar salientando, no entanto, que “está tudo resolvido”, entre a artista e o canal.

“Já fui contactada pela Plural (produtora de novelas) para fazer um projeto, mas que não pude fazer. Neste momento, as propostas têm de me seduzir e vou aproveitar o facto de estar solteira para as coisas serem negociadas sem pressas, sem obrigatoriedades contratuais e baseadas apenas naquilo que são as minhas prioridades”, explicou.

Porém, a intérprete revelou ainda que não é só a TVI que tem sido recusada. “Tem acontecido não ter aceitado projetos nos últimos tempos por isso. Não tenho pressa. Estou concentrada nas minhas coisas e depois logo se vê. 2020 trouxe a perda prematura de muita gente. Todos os anos morrem pessoas e ficamos sem amigos e colegas, mas em 2020 foi uma coisa absolutamente absurda. Posto isto, não vale a pena a exaustão com que tenho vivido nos últimos anos, a dar tudo aos trabalhos”, afirmou à MAGG.

Dalila Carmo afiançou ainda que agora quer-se colocar em “primeiro lugar”.

“Quero trabalhar, mas quero ter saúde, tempo para os meus amigos e para os meus projetos pessoais. Por isso, não, não há qualquer sabor agridoce em falar disto [a minissérie ‘Pecado’, de cujo elenco faz parte], que foi feito no ano passado. Já me distanciei da mágoa. Agora, quem está à frente da minha estrada sou eu. Quero ter essa liberdade de dizer ‘sim’ ou ‘não’ aos projetos que me chegarem. Sinto-me com moral e ética para o fazer, porque sempre fui eticamente irrepreensível no meu trabalho”, acrescentou.

A atriz aproveitou ainda para explicar que o seu regresso ou não à TVI não passa por “uma questão de preço”, mas sim “de projetos”. “Não estou de costas viradas para a TVI, mas sim em contacto comigo própria. Mais do que nunca”, disse.