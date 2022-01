Dalila Carmo faz reflexão sobre o ano 2020: “Tudo tem um preço. Paguei-o no início da pandemia”

Dalila Carmo fez uma reflexão sobre o ano 2020, sobretudo, a pandemia de covid-19, e ainda destacou alguns objetivos para 2021.

Quase a terminar este ano, a atriz recordou no Instagram os últimos 12 meses, que começaram bem, com “a sensação de dever cumprido”, porém, com a pandemia tudo mudou.

“Acabar um trabalho que tanto prazer me deu e poder celebrá-lo com a sensação de dever cumprido. […] Tudo isso tem um preço. Paguei-o no início de março, no princípio da pandemia”, sublinhou.

A artista referiu ainda que aproveitou a pandemia “para repensar vida”. “Repensar em função das histórias que quero contar, em função das pessoas com quem gostaria de trabalhar, em função da liberdade que devemos todos ter no nosso trabalho, sem medo, sem necessidade de acenar para lembrar ao mundo que existimos”, acrescentou.

Na publicação, Dalila Carmo destacou a morte da avó, que confirmou em novembro. “2020 foi também o ano em que fiquei sem a minha avó quando nada o fazia prever. Não foi de covid”, disse.

No entanto, a artista da TVI revelou ainda alguns objetivos para o próximo ano. “Para 2021 e daí em diante, é em cima do despojamento que é urgente trabalhar, mas também sobre fazer as coisas em parceria, fazer projetos de colaboração, procurar ideias e as palavras que queremos dizer. […] 2021, estou pronta”, concluiu.