Dalila Carmo revela detalhes da festa de aniversário

A atriz revelou nas redes sociais as primeiras fotografias da festa de aniversário organizada esta segunda-feira, para celebrar os 46 anos.

Dalila Carmo completou mais um ano e, depois de ter assinalado a data com uma recordação antiga, decidiu festejar com os amigos e família num jantar, um momento que destacou no Instagram com algumas fotografias, nas quais surge feliz e divertida.

“Tinha decidido cancelar 2020 do meu calendário, mas o tempo, esse malvado, anda sozinho. Às vezes fujo do dia, noutras gosto de organizar encontros, e ainda há outras em que delego o dia em quem me conhece melhor do que eu própria. Desta vez foi assim. 46 são meus. Todos meus. Vamos fazer deles o melhor que conseguirmos”, lê-se na legenda da publicação da intérprete.

A atriz agradeceu ainda “pelas mensagens e mimos” que recebeu. “Muito obrigada a todos pelas mensagens e mimos que fui recebendo ao longo do dia. O meu [coração] inchou de tanto amor e estou-vos imensamente grata. Vou tentar responder individualmente mas perdoem-me a incompetência se me falhar alguém”, acrescentou.

