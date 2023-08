Dançar para celebrar: Carla Andrino completa aniversário e comemora com marido num cruzeiro

Esta segunda-feira, dia 7 de agosto, Carla Andrino comemora o aniversário e mostra-se a celebrar num cruzeiro com o marido, Mário Rui.

Esta segunda-feira, dia 7 de agosto, é dia de festa. E as comemorações já começaram. Carla Andrino completa mais um aniversário e soma 57 anos de vida. Para celebrar as férias e também o dia de anos, a atriz e o marido, o maestro Mário Rui, rumaram num cruzeiro.

Para festejar, nada melhor do que dançar, como mostra Carla, nas redes sociais. A atriz partilhou um vídeo no qual dança com o companheiro de longa data, na zona exterior do barco, com vários outros passageiros. “Dançando com a vida”, lê-se na legenda.

A filha do casal, a também atriz Marta Andrino, não deixou de assinalar o grande dia da mãe e deixou os seus desejos de um “feliz aniversário”. Nas redes sociais, a intérprete da novela da noite da TVI “Festa é Festa” partilhou uma foto com Carla e escreveu-lhe uma mensagem carinhosa.

“Mulher, esposa, avó, amiga, atriz, psicóloga e minha mãe. Em todos os papéis é brilhante e eu amo-a mais do que tudo. Já te disse hoje o quanto te amo? Parabéns, minha mãe, por mais um ano de vida! Estarei sempre aqui para te dar todo o amor”, assinalou na legenda.

Recentemente, a atriz assinalou uma data especial: o final da luta contra o cancro. “Obrigada, vida, por me permitires continuar a namorar contigo”, escreveu.