Dânia Neto assinala aniversário do companheiro com mensagem do filho

Dânia Neto assinalou nas redes sociais o aniversário do companheiro, Luís Matos Cunha, com uma mensagem do filho, Salvador.

O companheiro da atriz completa, esta quinta-feira, 15 de abril, mais um ano e, para celebrar a data, a artista partilhou no perfil de Instagram uma declaração de amor do filho em comum.

“Parabéns, papá do nosso coração. Neste teu dia de aniversário, desejamos-te luz e muito amor neste novo ciclo que começa agora”, pode ler-se publicação, na qual partilhou uma fotografia do companheiro com o bebé ao colo.

Salvador é o primeiro filho de Dânia Neto e Luís Matos Cunha. O casal está junto há cerca de três anos.