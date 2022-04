Dânia Neto monta a árvore de Natal com a ajuda do filho

A atriz Dânia Neto acabou esta segunda-feira de montar e enfeitar a árvore de Natal com a ajuda do filho, o pequeno Salvador.

Árvore de Natal e decorações prontas. A atriz da SIC, que interpreta a bailarina “Candy” na novela da noite “Terra Brava”, já recriou o espírito da época em casa e com a ajuda do filho, Salvador, fruto da relação com o médico-dentista Luís Matos Cunha.

“Entre tentativas de fazer e desfazer. Lá conseguimos ter a nossa Árvore de Natal pronta. Vamos ver por quanto tempo”, brincou Dânia Neto no perfil de Instagram.