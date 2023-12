Dânia Neto celebra aniversário do filho: “Meu sol”

Salvador, filho mais velho de Dânia Neto, comemora o aniversário, data que foi assinalada pela mãe nas redes sociais.

Esta quarta-feira, 6 de dezembro, o filho mais velho de Dânia Neto, Salvador, comemora o seu aniversário, completando cinco anos. Nas redes sociais, a atriz assinalou a data especial.

“Hoje acordei e sou mãe de um menino de cinco anos. O tempo voou, ontem tinha um bebé nos braços e hoje tenho um menino lindo, cheio de luz, cheio de amor e cheio de vida! Todas as declarações de amor são poucas para te celebrar. Amo-te tanto meu amor, meu sol. Por ti me fiz mãe, és o filho que sempre sonhei. Espero que a vida te sorria sempre! Que essa alegria e esse brilho continuem a encher e a tocar todos por onde passas. Adoro-te. Obrigada por me teres escolhido para tua mãe. Precisava de mais uma vida ao teu lado, esta não é o suficiente”, lê-se na legenda.

Além de Salvador, de agora cinco anos, Dânia é também mãe de António Maria.