Dânia Neto “derrete” seguidores com novas imagens do filho

Dânia Neto foi mãe pela segunda vez este mês e têm deliciado os seguidores com fotografias de António Maria.

Dia 14 de setembro, Dânia Neto foi mãe pela segunda vez e recebeu António Maria nos braços. O bebé é fruto do relacionamento com Luís Matos Cunha e veio juntar-se ao filho mais velho do casal, Salvador, de quatro anos.

Desde o nascimento, a atriz tem partilhado vários momentos e fotografias do filho que têm “derretido” os seguidores. Esta terça-feira, a atriz publicou novos registos de António Maria.

“Por aqui têm sido dias longos, dias bonitos e dias desafiantes. Noites! Essas já sabemos, são em claro. Mas cheias de amor”, escreveu na legenda.

A caixa de comentários rapidamente encheu-se com elogios. “Não se aguenta tanta fofura”, “Que amor tão bom o vosso”, “Coisa boa” e “Que ternura” foram alguns dos comentários deixados nas fotografias da atriz.