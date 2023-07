Dânia Neto desabafa sobre problema da segunda gravidez

A atriz Dânia Neto está à espera do segundo filho, fruto da relação com Luís Matos Cunha, e partilhou um desabafo nas redes sociais.

Dânia Neto recorreu às redes sociais para se queixar de um problema bastante frequente nas gestações, “cãibras”, que surge, geralmente, na sequência de “cansaço excessivo”.

“Cansaço excessivo: Este é o motivo mais comum do aparecimento de cãibras na gravidez e acontece porque a gestação é uma fase de grandes alterações no corpo da mulher, o que faz com que a gestante se sinta mais cansada que o habitual. Esse cansaço pode acabar por colocar muita pressão sobre os músculos, principalmente nos das pernas, levando ao aparecimento de cãibras”, explicou a atriz, de 40 anos, que está à espera do segundo filho.

“Mais alguém assim por aí? Não tive na primeira gravidez, mas desta vez, de vez em quando, acordo com dores e os músculos das pernas presas”, contou.

Além do desabafo, a atriz tem partilhado vários registos da gravidez. O mês passado rumou em direção ao sul de Portugal, onde passou férias em família e deliciou os seguidores com fotografias da “barriguinha”.

Dânia Neto e Luís Matos Cunha são, também, pais do pequeno Salvador, de três anos.