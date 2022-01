Dânia Neto diverte-se “no mundo encantado dos Gigantes”

Dânia Neto divertiu-se, este sábado, 23 de outubro, no mundo encantado dos Gigantes com o companheiro, Luís Matos Cunha, e o filho, Salvador, de dois anos.

A atriz, de 38 anos, esteve a conhecer o parque temático de dinossauros com a família. No perfil de Instagram, a artista partilhou um conjunto de várias fotografias do momento de diversão.

“No mundo encantado dos Gigantes”, escreveu, na legenda.

Vários internautas elogiaram a família de Dânia Neto. “A felicidade do seu Luís, adorei Dânia!” comentou uma seguidora. “Tão lindo”, atirou outra admiradora.