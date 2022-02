Dânia Neto esclarece ausência das redes sociais

Dânia Neto esclareceu, esta quinta-feira, 3 de fevereiro, que esteve ausente das redes sociais por ter alguns dias em casa isolada e com gripe.

Apesar de não ter testado positivo à covid-19, a artista teve de ficar em isolamento profilático por causa de um contato de risco. Durante este período a intérprete esteve ausente das redes sociais e explicou porquê.

“Não cheguei a apanhar covid-19 mas estive alguns dias em casa, com sintomas gripais, porque a vida não é só covid-19 e tinha gripe”, contou a profissional da SIC no InstaStories, ferramenta do Instagram.

Após ter terminado o isolamento, Dânia Neto acabou por ficar mais um dia “de molho na cama”. “Acabei o meu isolamento, fiz a vacina, a vacina quase que me deitou abaixo mas não foi suficiente, ainda tive ali um dia de molho na cama”, adiantou.

“Já estou de regresso à vida, estive em estúdio, gravei e, estou de volta, não se passa nada de errado comigo”, rematou.

Dânia Neto é mãe de Salvador, que nasceu em dezembro de 2018. O anúncio, na altura, foi feito pela atriz da SIC. Recorde-se que a intérprete e o médico-dentista começaram a namorar em 2017.