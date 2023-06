Dânia Neto pede que devolvam o brinquedo do filho: “É muito cruel”

A atriz Dânia Neto esteve recentemente de férias. Ao voltar a casa, deu por falta de algo importante para o filho.

Dânia Neto esteve recentemente de férias com a família pelo Algarve. Grávida do segundo filho, as fotografias da barriga de grávida encantaram os seguidores. Mas o regresso não foi um “mar de rosas”.

Na volta para casa, a atriz deparou-se com algo revoltante. Quando chegou a Lisboa, Dânia percebeu que o carrinho de brincar do filho, Salvador, tinha desaparecido da garagem, onde sempre ficava guardado.

Face ao acontecimento, a atriz contou o ocorrido nas redes sociais e fez um apelo para devolverem o que é do filho, que se encontra “de coração partido”.

“Ontem quando regressamos a casa da nossa semana de férias, deparamo-nos com a falta do carro do Salvador na garagem”, começou por contar.

“Peço, por favor, a quem levou o carrinho dele, que devolva. Ele está de coração partido e eu também. Ter que explicar a uma criança de quatro anos que adultos se apoderaram e levam coisas que não lhe pertencem é muito cruel”, lamentou a atriz.

“O carrinho fica sempre estacionado no mesmo lugar. Tem a matrícula com o nome dele e a data de nascimento: Salvador, 6/12. É só voltar a colocar no mesmo lugar”, apelou.