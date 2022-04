Dânia Neto sobre o batizado do filho: “Foi um dia tão desejado, tão ansiado”

Dânia Neto celebrou um ano desde o batizado do filho, Salvador, e recordou o “dia tão desejado” com um vídeo da celebração nas redes sociais.

Dias depois de o bebé ter completado dois anos, a atriz da SIC destacou, esta terça-feira, 8 de dezembro, um ano desde o dia que garante “nunca esquecer”: o batizado do filho.

Numa publicação no Instagram, a artista revelou que foi “muito desejado e ansiado” e que está grata, sobretudo por ter conseguido reunir as pessoas que lhe são queridas.

“Este dia tão especial 8 de dezembro. Dia em que batizámos o Salvador e celebrámos o seu primeiro ano de vida. Dia que nunca vou esquecer. Foi um dia tão desejado por mim, tão ansiado. O batismo, a purificação e a bênção”, escreveu.

“Hoje com tudo o que vivemos, com todas as privações que temos… olho para estas imagens com emoção e gratidão, foi tão bom ter conseguido reunir tantas pessoas que nos são queridas no mesmo dia no mesmo lugar. […] A Igreja cheia a aplaudir o nosso bebé num momento ‘Rei Leão’. Foi um dia emocionante e merece ser recordado por todos os motivos e mais alguns”, acrescentou.

Recorde-se que Salvador é o primeiro filho de Dânia Neto, fruto relação com Luís Matos Cunha, juntos há cerca de dois anos.