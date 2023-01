Daniel Fontoura anuncia sexo do bebé em direto na rádio

Daniel Fontoura e a companheira, Marta, anunciaram, esta terça-feira, 24 de janeiro, o sexo do primeiro bebé em comum na emissão do programa “Café da Manhã”, da RFM.

O locutor e a companheira estavam sentados ao lado dos animadores Joana Cruz e Rodrigo Gomes quando pegaram num tubo de confetes. Assim que rebentaram o tubo os ouvintes ficaram a saber que se trata de uma menina.

Os dois ficaram bastantes felizes tal como é visível no vídeo que a emissora partilhou nas redes sociais. “Partilhámos contigo que o Daniel Fontoura vai ser pai pela primeira vez. Ainda ficou sem palavras com a mensagem do mister Sérgio Conceição”, pode ler-se.

Daniel Fontoura foi ainda surpreendido com uma mensagem de parabéns de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto. “Agora fiquei sem palavras”, admitiu o locutor da RFM, depois de ver o vídeo.

A mesma emissora já tinha anunciado que o radialista iria ser pai pela primeira vez.