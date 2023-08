Daniel Gregório emite comunicado devido a rumores de separação: “Ultrapassou os limites”

Os rumores de uma eventual separação entre Daniel Gregório e Liliana Filipa já não são recentes. O empresário emitiu um comunicado sobre as suposições.

Daniel Gregório e Liliana Filipa têm sido alvo de rumores de separação já há algumas semanas. Muito já foi dito sobre o casal e a palavra “traição” já foi noticiada.

Nenhum dos ex-concorrentes da “Casa dos Segredos”, da TVI, falou abertamente dos rumores, contudo Liliana já tinha sido questionada sobre tal e disse que “rumores são só rumores”.

Mas, parece que a “bomba” explodiu e Daniel Gregório emitiu um comunicado sobre as dúvidas que têm surgido na Internet, no qual começou por escrever: “Infelizmente, ao longo dos anos tenho ouvido várias mentiras desagradáveis, relativamente a mim, e à minha família, no entanto sempre ignorei, estando convicto de que isso seria o mais correto”.

“Todavia, esta manhã, uma comentadora televisiva ultrapassou todos os limites razoáveis à minha pessoa, bem como da minha família, algo que hoje não posso deixar passar em branco”, continuou.

“Em primeiro lugar, desmentir a difamação de que fui alvo, estando neste momento tal difamação entregue aos meus advogados para que nos lugares e instâncias apropriadas se reponha a verdade. A minha prioridade e o meu foco estão apenas e só na minha família, no seu bem-estar. Educação e amor”, concluiu.

O casal conheceu-se na quinta edição do programa “Casa dos Segredos” e está junto há quase uma década. Têm dois filhos em comum, Ariel, de quatro anos, e Santi, de três.