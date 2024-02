Daniel Gregório recorda início da relação com Liliana Filipa na “Casa dos Segredos”

No Dia de São Valentim, Daniel Gregório utilizou as redes sociais para declarar-se à companheira. O empresário recordou a entrada na “Casa dos Segredos”.

Celebrou-se esta quarta-feira, 14 de fevereiro, o Dia de São Valentim e foram vários os famosos que recorreram às redes sociais para declararem-se publicamente à cara-metade, como Cristina Ferreira ou David Beckham.

Daniel Gregório não ficou de fora e declarou-se à companheira, Liliana Filipa, que está no Brasil com as amigas a festejar o Carnaval. O empresário recordou a entrada na “Casa dos Segredos”, “reality show” da TVI onde conheceu a mãe dos filhos.

“Meu amor, neste dia [Dia de São Valentim], olho para trás e recordo-me como tudo começou e todos os momentos que partilhámos juntos. Entrámos os dois numa experiência que não sabíamos para o que íamos, lembro-me perfeitamente do nosso primeiro olhar, do primeiro sorriso, do primeiro abraço”, escreveu.

“É uma jornada incrível que estamos a percorrer juntos, cheia de compreensão e cumplicidade. Sou grato por cada instante ao teu lado e por todo o amor que trouxeste para a minha vida. Feliz Dia dos Namorados, meu amor. Que possamos continuar a ultrapassar todos os obstáculos que se cruzam no nosso caminho e continuar a construir a nossa história juntos, com ainda mais amor e felicidade”, acrescentou.